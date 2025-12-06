Vertici M5S in scadenza Conte alle prese con risiko nomine | corsa per il ruolo di vice

(Adnkronos) – A quasi due settimane dalla 'storica' vittoria di Roberto Fico in Campania, il cantiere delle nuove nomine del Movimento 5 stelle è ancora in stallo. Le carte della partita, tutte in mano al presidente Giuseppe Conte, rimangono coperte, ma qualcosa inizia a filtrare da ambienti parlamentari pentastellati. Per esempio: l'unica certa di essere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

L’assessore Montuoro ha annunciato la proroga al 15 gennaio 2026 della scadenza per i comuni calabresi interessati a partecipare all’avviso pubblico per la prevenzione e riduzione dei rifiuti, un bando finanziato con oltre 11 milioni di euro di risorse del Pr C - facebook.com Vai su Facebook

Vertici M5S in scadenza, Conte alle prese con risiko nomine: corsa per il ruolo di vice - Se l’ex sindaca di Roma più di qualche volta ha dissentito dalla linea di Conte, l’ex ministro viaggia praticamente sempre in ... Si legge su msn.com

Conte prepara la squadra per le Politiche: chi sale e chi scende nel M5S - Archiviate le Regionali Giuseppe Conte può ridefinire le nomine del M5S per il suo secondo mandato. Lo riporta policymakermag.it

Il M5s vota sul Conte bis. Appendino: 'Non creo correnti' - La riconferma potrà essere spesa anche come risposta alle voci critiche, cioè a quella della ex sindaca di ... Lo riporta ansa.it

M5S, mossa di Appendino: «Lascio la vicepresidenza». E lancia la sua sfida a Conte - Ma è il modo di questa corsa in avanti ad aver “offeso” molti all’interno del Movimento, incluso Giuseppe Conte. Come scrive ilmessaggero.it

M5S in fermento: mandati in scadenza. Occhi puntati sui cinque posti da vicepresidente - Quattro anni dopo la sua elezione a presidente del M5S, Giuseppe Conte si appresta a fare il bis a settembre. Si legge su repubblica.it

Vertice Centrosinistra sulle Regionali: Schlein e Conte da De Luca/ Fico-Campania sblocca Giani in Toscana? - L’accordo che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile su Campania e Toscana è invece ormai in dirittura d’arrivo per il campo largo progressista: i nodi più complessi per la leader Schlein ... Lo riporta ilsussidiario.net