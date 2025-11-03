Wicked – Parte 2 si prevede sarà uno dei film con il più alto incasso dell’anno

I cinema hanno visto un periodo di forte magra ad ottobre. A parte eventi speciali come Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl o il ritorno in sala di Ritorno al Futuro, questo mese non ci sono stati grandi successi al botteghino. Molte delle nuove uscite hanno deluso le aspettative, con The Smashing Machine che ha segnato il peggior debutto della carriera di Dwayne Johnson negli Stati Uniti (deve ancora uscire in Italia) e Tron: Ares che ha di fatto annientato il franchise di fantascienza Disney. Dopo alcune settimane difficili, novembre e dicembre sembrano mesi più ricchi, per chiudere il 2025 in bellezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

