Il sindaco di Cagnano Varano ha annunciato l’assenza di una guardia medica nel comune, invitando i cittadini a contattarlo direttamente in caso di emergenza. Durante la trasmissione

In collegamento con "Mattino Cinque" il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumbo, rende nota la sua idea per sopperire alla mancanza di una guardia medica fissa per i suoi cittadini: "Ho attivato una linea personale dovuta dal dovere di primo cittadino di mettermi a disposizione nei confronti di chi ha bisogno"., "Le problematiche riguardo la sanità oggi purtroppo ci sono e siamo in contatto diretto con l'ASL che si è resa da subito disponibile. Non ci sono medici disponibili a venire qui a Cagnano Varano e le problematiche si intensificano nel weekend quando non c'è una guardia medica in turno per le prescrizioni o le visite urgenti" prosegue il primo cittadino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Niente guardia medica nel foggiano, il sindaco di Cagnano Varano: "Se c'è emergenza chiamate me"

