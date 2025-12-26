Guardia medica senza medici sul Gargano a Cagnano metà turni scoperti | Disservizio grave in questo periodo

Guardie mediche in tilt sul Gargano. La denuncia arriva dal sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo. “Purtroppo la mancanza di medici, senza nessuna polemica con l’Asl, ha creato in questo periodo così delicato un disservizio sanitario importante in tutto il Gargano”, lamenta. Ha pubblicato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

