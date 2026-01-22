Nicola Gratteri | I minori carne da macello e utili idioti sfruttati dalla criminalità organizzata

L'aumento del coinvolgimento dei minori nelle attività criminali rappresenta una preoccupazione crescente. Nicola Gratteri evidenzia come i giovani siano sfruttati dalla criminalità organizzata, diventando carne da macello e strumenti utili per le attività illecite. È fondamentale approfondire questa problematica per comprendere le sue cause e trovare strategie di prevenzione efficaci.

Allarme sul crescente coinvolgimento dei giovani nei reati mafiosi. « I minori sono diventati carne da macello e utili idioti per il crimine ». Con parole dure e dirette, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha commentato il fenomeno del crescente utilizzo dei giovanissimi da parte della criminalità organizzata. Il blitz anticamorra e gli arresti. L'intervento di Gratteri è avvenuto nel corso di una conferenza stampa a Napoli, convocata dopo un blitz anticamorra della Polizia nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. L'operazione ha portato all' arresto di 19 persone, tra cui tre minorenni, confermando una tendenza sempre più preoccupante.

