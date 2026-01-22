netflix promette 45 giorni di cinema prima dello streaming per i film warner bros

Netflix annuncia 45 giorni di cinema prima della disponibilità in streaming per i film Warner Bros. Questa strategia mira a offrire agli spettatori un’esperienza cinematografica più completa, rispettando le tradizionali uscite in sala. L’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Netflix rappresenta un cambiamento importante nel panorama dell'intrattenimento, con ripercussioni sulla distribuzione e sulle abitudini di visione.

L’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Netflix continua a scuotere Hollywood e non solo. Mentre il settore cinematografico trattiene il fiato, Ted Sarandos, CEO del colosso dello streaming, è costretto a fare marcia indietro rispetto ad alcune dichiarazioni del passato. In un’intervista al New York Times, Sarandos ha messo nero su bianco una promessa che molti aspettavano: i film Warner Bros manterranno una finestra esclusiva di 45 giorni nelle sale prima di approdare sulla piattaforma streaming. Una garanzia che arriva dopo settimane di speculazioni, voci allarmistiche e battaglie su più fronti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Trump benedice l’accordo di Netflix per Warner Bros: cosa significa per cinema e streaming in ItaliaIl 24 novembre, un incontro tra Ted Sarandos e Donald Trump ha segnato un potenziale punto di svolta nell’industria dell’intrattenimento, con l’annuncio di un accordo tra Netflix e Warner Bros.

NETFLIX HA COMPRATO LA WARNER BROS

