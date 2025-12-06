Netflix-Warner Bros il cinema cambia per sempre | tutti i film subito in streaming

L’acquisizione delle attività cinematografiche e streaming di Warner Bros da parte di Netflix, per un valore complessivo di 82,7 miliardi di dollari (circa 76 miliardi di euro), segna un cambiamento radicale nell’industria dell’intrattenimento. L’accordo, approvato dai consigli di amministrazione di entrambe le società, rappresenta una delle operazioni più significative del settore e apre un nuovo scenario per la produzione, la distribuzione e il consumo di film e serie tv. Netflix acquisisce un vasto catalogo, che spazia da Harry Potter a Game of Thrones, passando per le proprietà DC Comics e per l’intero storico archivio Warner Bros. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Netflix-Warner Bros, il cinema cambia per sempre: tutti i film subito in streaming

