Trump benedice l’accordo di Netflix per Warner Bros | cosa significa per cinema e streaming in Italia

Il 24 novembre, un incontro tra Ted Sarandos e Donald Trump ha segnato un potenziale punto di svolta nell’industria dell’intrattenimento, con l’annuncio di un accordo tra Netflix e Warner Bros. Questa partnership potrebbe avere implicazioni significative per il cinema e lo streaming in Italia, influenzando le future strategie delle piattaforme e il panorama dei contenuti disponibili.

Quando il 24 novembre Ted Sarandos ha varcato la soglia dello Studio Ovale per un colloquio di oltre un'ora con Donald Trump, pochi sapevano che quella conversazione avrebbe potuto cambiare per sempre il volto dell' industria dell'intrattenimento. Dietro le porte chiuse della Casa Bianca si giocava una partita da 82,7 miliardi di dollari: l'acquisizione di Warner Bros. e HBO Max da parte di Netflix, un accordo che ridisegna completamente le gerarchie di Hollywood. Secondo fonti vicine all'incontro, l'agenda ufficiale prevedeva una discussione su temi ampi, inclusa la possibilità di incentivi fiscali federali per la produzione cinematografica.

