Netflix Italia 2026 presenta l’offerta con Argentero Favino Zingaretti e Zerocalcare

Netflix Italia 2026 introduce la sua nuova offerta, includendo film, serie e contenuti sportivi in esclusiva, tra cui WWE. La selezione presenta lavori di registi rinomati come Argentero, Favino e Zingaretti, oltre a nuovi talenti emergenti e produzioni di alta qualità. Un catalogo vario che mira a soddisfare diversi gusti, con un’attenzione particolare alla qualità e alla varietà dell’intrattenimento.

Netflix Italia 2026 svela la nuova slate tra film serie e WWE in esclusiva, un'offerta trasversale che punta su grandi autori talenti emergenti e sport live. Dopo l'annuncio della slate globale del 2026 con l'aiuto dei tarocchi nella campagna What Next?, Netflix Italia ha svelato il futuro dell'offerta locale pensata per il pubblico italiano. Nel 2026, per la prima volta nell'offerta di un solo anno, Netflix ha riunito le stelle più luminose del cinema e dell'audiovisivo italiano, tra nomi affermati e stelle emergenti, ma anche protagonisti dello sport, della musica, creator e talenti che hanno conquistato il pubblico del nostro paese. Netflix Italia ha appena sganciato una notizia che non avevamo in programma per il 2026: Sarah Toscano debutta da attrice. Il film si chiama "Non abbiam bisogno di parole" e nel cast c'è anche Serena Rossi. All'interno della presentazione What Next di Netflix Italia è stato fatto l'annuncio ufficiale sul nuovo progetto d'animazione.

