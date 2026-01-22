Il 2026 di Netflix Argentero Favino Elodie La fiction parla italiano

Nel 2026, Netflix propone una serie di produzioni italiane con attori come Argentero e Favino, e artisti come Elodie. La fiction si concentra su storie italiane, offrendo un panorama di racconti autentici e originali. Tra elementi magici e simbolismi, la piattaforma rafforza il suo impegno nel promuovere contenuti locali. Cosa scoprirai adesso? Un'opportunità di immergersi nel meglio della narrativa italiana, con uno sguardo innovativo e coinvolgente.

"Cosa scoprirai adesso?". Tra carte magiche e disegni astrali, Netflix ha presentato la sua nuova offerta locale. "Abbiamo festeggiato da poco 10 anni in Italia. Un traguardo, ma anche un nuovo slancio per costruire uno storytelling stratificato per un pubblico ampio e curioso. Quella del 2026 sarà una stagione brillante come le stelle, frutto del nostro percorso di crescita". È Tinny Andreatta, vice presidente dei contenuti italiani, a fare gli onori di casa, a Roma. "Sono orgogliosa della spettacolare aggregazione di talenti che quest'anno darà il volto e l'anima alle nostre storie italiane, uniche e autentiche. Sul fronte delle produzioni seriali il nuovo anno porterà su Netflix «Motorvalley», con Luca Argentero e Giulia Michelini

