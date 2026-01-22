Netflix rafforza la sua presenza in Italia con nuovi film originali, ritorni di successo e grandi eventi sportivi previsti per il 2026. L’azienda punta su varietà, qualità e ambizione per offrire contenuti adatti a un pubblico diversificato, mantenendo il suo ruolo di piattaforma di riferimento nel panorama dell’intrattenimento. Con investimenti mirati, Netflix intende continuare a proporre storie coinvolgenti e rimanere un punto di riferimento per gli spettatori italiani.

«Varietà, qualità e ambizione. I pilastri su cui costruiamo la nostra offerta. Vogliamo continuare a essere indispensabili, ad avere delle storie per tutti e rimanere importanti per le persone che ci guardano». Tinny Andreatta, Vice Presidente per i contenuti italiani a Netflix ha presentato a Roma l'offerta per il nostro Paese del 2026. Tra gli elementi distintivi la produzione di film originali italiani. Si parte con “Il Falsario” con Pietro Castellitto e Giulia Michelini per proseguire con “Senza volto”, action movie con Edoardo Leo e sua figlia Anita - «Una scelta indipendente da me. Non mi ha chiesto neanche mezzo consiglio», spiega l'attore. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Netflix investe sull?Italia: da Favino a Zerocalcare film originali, ritorni di successo e grandi eventi sportivi nel 2026

Netflix svela i contenuti italiani in arrivo nel 2026: nuove serie, film originali e il ritorno di ZerocalcareNetflix annuncia i contenuti italiani previsti per il 2026, tra nuove serie, film originali e il ritorno di Zerocalcare.

Netflix Italia, film e serie tv da vedere nel 2026: c’è anche ZerocalcareNetflix Italia ha annunciato le novità in arrivo nel 2026, includendo nuovi film, serie TV e contenuti originali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Netflix Italia svela le novità 2026: in arrivo più film e 10 serie; Netflix, Disney o Prime Video: qual è il servizio di streaming più usato in Italia?; One Piece compie 25 anni in Italia: numeri, record e ragioni di un fenomeno editoriale globale; Fabrizio Corona scuote l’Italia: la docuserie Io sono notizia accende lo scandalo dei fondi pubblici.

Un anno di stelle per Netflix Italia: ecco le serie, i film e i live event che segneranno il 2026Dal racconto seriale ai film originali fino allo sport in diretta con il debutto della WWE, la piattaforma presenta l’offerta italiana per il nuovo anno. Andreatta: «Varietà, qualità e ambizione sono ... engage.it

Netflix, più film originali e sport nel 2026Andreatta, vicepresidente dei contenuti italiani, illustra i tre pilastri dell’offerta: qualità, varietà e ambizione. A livello globale ricavi e margini in crescita, stime al rialzo per l’anno. Analis ... milanofinanza.it

Secondo la rivista Chi, Valeria Marini starebbe lavorando alla docuserie sulla sua vita. Un progetto destinato alla piattaforma Netflix, ancora in fase embrionale. - facebook.com facebook