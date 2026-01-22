Nel mondo 278 milioni di bimbi senza istruzione a causa del crollo degli aiuti internazionali all’educazione

Secondo l’ultimo Atlante sull’Educazione di WeWorld, “Learning Out Loud”, nel mondo 278 milioni di bambini sono privi di istruzione a causa del calo degli aiuti internazionali. Questa crisi educativa compromette i diritti fondamentali delle bambine e dei bambini, evidenziando l’urgenza di interventi sostenibili e globali per garantire un accesso equo all’istruzione.

L'allarme lanciato dalla Ong  WeWorld presentando il nuovo Atlante sull’Educazione “Learning Out Loud”, un’analisi globale che mette in luce la portata della crisi educativa che lede i diritti di bambine e bambini.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

