Nel mondo 278 milioni di bimbi senza istruzione a causa del crollo degli aiuti internazionali all’educazione
Secondo l’ultimo Atlante sull’Educazione di WeWorld, “Learning Out Loud”, nel mondo 278 milioni di bambini sono privi di istruzione a causa del calo degli aiuti internazionali. Questa crisi educativa compromette i diritti fondamentali delle bambine e dei bambini, evidenziando l’urgenza di interventi sostenibili e globali per garantire un accesso equo all’istruzione.
L'allarme lanciato dalla Ong WeWorld presentando il nuovo Atlante sull’Educazione “Learning Out Loud”, un’analisi globale che mette in luce la portata della crisi educativa che lede i diritti di bambine e bambini.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Riaperto vicolo degli Orti Traiani, chiuso da oltre un anno a causa di un crollo del manto stradale durante l’alluvione
Leggi anche: «Il crollo della Torre dei Conti? Colpa degli aiuti all’Ucraina». La provocazione all’Italia dalla Russia di Maria Zakharova
Argomenti discussi: Premio europeo per l’Architettura contemporanea 2026, due i candidati italiani; Golden Globe: duello tra Una Battaglia Dietro l’Altra e Hamnet apre la corsa agli Oscar; Jake Paul Vs. Mike Tyson | Trailer Ufficiale | Netflix Italia [74a91c].
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertàNel mondo 417 milioni di bambini, più di uno su cinque nei Paesi a basso e medio reddito, vivono in condizioni di povertà privati di almeno due beni di prima necessità come nutrizione e servizi ... ansa.it
Oltre 400 milioni di bambini nel mondo vivono in condizioni di povertàQuando penso a cosa significhi povertà per un bambino, la mia mente torna alla storia di Sawsan. Era ottobre 2024. La bambina di sei anni stava giocando con gli amici davanti a casa, quando un ... huffingtonpost.it
Samsung TV Plus supera quota 100 milioni di utenti nel mondo x.com
Su circa venti milioni di decessi ogni anno in tutto il mondo, tra i quattro e i sei milioni sono riconducibili a fattori di stress ambientale come inquinamento, contaminazioni chimiche e plastiche, e gli effetti dei cambiamenti climatici. Le principali società globali di - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.