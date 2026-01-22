Nel mondo 278 milioni di bimbi senza istruzione a causa del crollo degli aiuti internazionali all’educazione

Secondo l’ultimo Atlante sull’Educazione di WeWorld, “Learning Out Loud”, nel mondo 278 milioni di bambini sono privi di istruzione a causa del calo degli aiuti internazionali. Questa crisi educativa compromette i diritti fondamentali delle bambine e dei bambini, evidenziando l’urgenza di interventi sostenibili e globali per garantire un accesso equo all’istruzione.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.