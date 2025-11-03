Il crollo della Torre dei Conti? Colpa degli aiuti all’Ucraina La provocazione all’Italia dalla Russia di Maria Zakharova

Il crollo della Torre dei Conti a Roma? Colpa degli aiuti all’Ucraina. Interviene così Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, sull’ incidente verificatosi questa mattina ai Fori Imperiali e in cui sono rimasti feriti alcuni operai. «Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti» per aiutare l’Ucraina, «l’Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri», scrive la portavoce di Sergej Lavrov in un post pubblicato su Telegram. Il post Telegram. Zakharova, che non è nuova a uscite controverse di questo genere, ha sfruttato il crollo avvenuto questa mattina a Roma per tornare ad attaccare l’Italia e il suo appoggio, diplomatico e militare, a Kiev. 🔗 Leggi su Open.online