nba un super gilgeous alexander stende i bucks ai knicks il derby della grande mela

Milwaukee (Stati Uniti), 22 gennaio 2026 – Scorre ormai senza alcuna soluzione di continuità il conto alla rovescia che separa Shai Gilgeous-Alexander dal record di 126 gare consecutive con almeno 20 punti segnati, che appartiene a Wilt Chamberlain (il canadese ha già battuto la precedente striscia di gare con almeno 20 punti, che era di 96 partite ed apparteneva sempre alla leggenda vista a cavallo tra anni ‘60 e ‘70 con le casacche di Philadelphia 76ers e dei Los Angeles Lakers, e ora è a 114 gare di fila in cui ha toccato almeno quota 20): questa notte, il fuoriclasse degli Oklahoma City Thunder ha consegnato agli annali un’altra prestazione da incorniciare siglando 40 punti (impreziositi da 11 assist e 7 rimbalzi) nel successo per 122-102 ottenuto dai suoi Oklahoma City Thunder (privi di Jalen e Jaylin Williams, Isaiah Hartenstein, Alex Caruso e Aaron Wiggins) in casa dei Milwaukee Bucks. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

