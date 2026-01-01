Gli Oklahoma City Thunder hanno concluso il 2025 con una vittoria importante, portando a 29 il loro totale in questa stagione regolare. La squadra, guidata da Shai Gilgeous-Alexander, ha dimostrato continuità e determinazione, consolidando la propria posizione in classifica. La partita contro i Portland Trail Blazers si è conclusa con un risultato positivo, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso della squadra.

Oklahoma City (Stati Uniti), 1 gennaio 2026 - Gli Oklahoma City Thunder hanno chiuso un 2025 decisamente da ricordare conquistando la ventinovesima vittoria in questa regular season (la terza di fila). Un successo schiacciante e ottenuto a spese dei Portland Trail Blazers, travolti 124-95. I Trail Blazers hanno cercato di restare in scia con il tiro da fuori (710 da tre) in un primo quarto da 38 punti segnati da OKC (38-30), ma poi hanno incassato un 35-25 che ha definitivamente lanciato i campioni in carica, i quali non si sono più voltati indietro spingendosi fino al +31. A trascinare OKC ci ha pensato il solito Shai Gilgeous-Alexander, che ha messo assieme un bottino di 30 punti con 1115 al tiro e 77 in lunetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, i Thunder di Gilgeous-Alexander non fanno sconti ai Trail Blazers

