NBA i Thunder vincono rimontando dal -21 e senza Gilgeous-Alexander

Da sport.quotidiano.net 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Oklahoma City Thunder hanno conquistato la loro seconda vittoria consecutiva, battendo i Memphis Grizzlies 117-116. La partita è stata caratterizzata da una rimonta significativa, anche senza la presenza di Shai Gilgeous-Alexander, e si è conclusa con un risultato molto equilibrato. Un risultato che testimonia la determinazione della squadra e la capacità di reagire nelle fasi cruciali del match.

Los Angeles (Stati Uniti), 10 gennaio 2026 – Con le unghie e con i denti, gli Oklahoma City Thunder hanno ottenuto la seconda vittoria in volata di fila piegando 117-116 i Memphis Grizzlies. Una vittoria di grande peso specifico perché ottenuta dopo aver recuperato uno svantaggio di ben ventuno lunghezze e soprattutto senza giocatori del calibro d i Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein. A non far pesare queste assenze ci hanno pensato Jalen Williams con 26 punti e Kenrich Williams, che ne ha messi assieme 21 in uscita dalla panchina ma ha soprattutto segnato la tripla del definitivo sorpasso di OKC a 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

nba i thunder vincono rimontando dal 21 e senza gilgeous alexander

© Sport.quotidiano.net - NBA, i Thunder vincono rimontando dal -21 e senza Gilgeous-Alexander

Leggi anche: Nba, i Thunder vincono nel segno di Gilgeous-Alexander. Gli Spurs travolgono i Lakers

Leggi anche: NBA, i Thunder di Gilgeous-Alexander non fanno sconti ai Trail Blazers

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Spurs, rivincita sui Knicks: ma che spavento per Wemby. I Thunder ripartono.

nba thunder vincono rimontandoNBA, i Thunder vincono rimontando dal -21 e senza Gilgeous-Alexander - I Bucks piegano i Lakers con un super Antetokounmpo. msn.com

nba thunder vincono rimontandoNBA: Thunder wins after coming back from 21 points down, missing Gilgeous-Alexander - The Nuggets also struggle, while the Warriors and Celtics thrive. sport.quotidiano.net

NBA, i risultati della notte (6 gennaio): Kevin Durant match-winner per i Rockets sui Suns, Thunder ko in casa - Una lunga notte quella completata da poche ore in NBA, con ben otto partite andate in scena per la regular season 2025- oasport.it

San Antonio contro Oklahoma City Risultato finale Gli Spurs vincono la serie casalinga di ritorno...

Video San Antonio contro Oklahoma City Risultato finale Gli Spurs vincono la serie casalinga di ritorno...

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.