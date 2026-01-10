NBA i Thunder vincono rimontando dal -21 e senza Gilgeous-Alexander

Gli Oklahoma City Thunder hanno conquistato la loro seconda vittoria consecutiva, battendo i Memphis Grizzlies 117-116. La partita è stata caratterizzata da una rimonta significativa, anche senza la presenza di Shai Gilgeous-Alexander, e si è conclusa con un risultato molto equilibrato. Un risultato che testimonia la determinazione della squadra e la capacità di reagire nelle fasi cruciali del match.

Los Angeles (Stati Uniti), 10 gennaio 2026 – Con le unghie e con i denti, gli Oklahoma City Thunder hanno ottenuto la seconda vittoria in volata di fila piegando 117-116 i Memphis Grizzlies. Una vittoria di grande peso specifico perché ottenuta dopo aver recuperato uno svantaggio di ben ventuno lunghezze e soprattutto senza giocatori del calibro d i Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein. A non far pesare queste assenze ci hanno pensato Jalen Williams con 26 punti e Kenrich Williams, che ne ha messi assieme 21 in uscita dalla panchina ma ha soprattutto segnato la tripla del definitivo sorpasso di OKC a 1.

NBA: Thunder wins after coming back from 21 points down, missing Gilgeous-Alexander - The Nuggets also struggle, while the Warriors and Celtics thrive. sport.quotidiano.net

