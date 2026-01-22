La recente sospensione delle tariffe da parte degli Stati Uniti rappresenta un passo temporaneo, ma non elimina le tensioni tra Washington e gli alleati europei. La decisione di Trump non cancella i rischi per la stabilità dell’Alleanza Atlantica, che rimane comunque sotto pressione. È importante monitorare gli sviluppi futuri e comprendere come queste dinamiche influiranno il rapporto tra gli Stati Uniti e la Nato.

Stoccolma, 22 gen. (Adnkronos) - La decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sospendere le tariffe minacciate sugli alleati europei è stata accolta con favore, ma la crisi che coinvolge gli Stati Uniti e la Nato non è stata ancora evitata. Lo ha dichiarato il vice primo ministro svedese Ebba Busch. "Non siamo ancora fuori pericolo. E diciamolo chiaramente. Le ultime settimane – a parte un primo anno molto turbolento – sono state molto dannose per le relazioni tra l'Unione Europea, l'Europa nel suo complesso e gli Stati Uniti", ha detto la Busch alla Cnn. "E' troppo presto per dire cosa comporti realmente l'accordo quadro annunciato da Trump, avvertendo che "i progressi di oggi potrebbero essere il grattacapo di domani", ha spiegato la Busch, criticando Trump per aver inviato segnali contrastanti ai suoi alleati europei, elogiando al contempo l'Europa per aver mantenuto la posizione e respinto le sue minacce. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nato: Svezia, 'sospensione dazi non significa che Alleanza è fuori pericolo'

**Groenlandia: Danimarca, 'alleanza Nato a rischio a causa minaccia dazi di Trump'**La Groenlandia, territorio danese, è al centro di tensioni geopolitiche legate alle minacce tariffarie di Donald Trump, che mettono a rischio l’unione della NATO.

Battibecco Crosetto-Travaglio: “Nato alleanza solo difensiva”. “E allora quello che ha fatto nei Balcani e in Iraq cos’è?” – VideoIl dibattito tra Guido Crosetto e Marco Travaglio si focalizza sulle responsabilità della NATO e sulla sua espansione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Nato: Svezia, 'sospensione dazi non significa che Alleanza è fuori pericolo'; Groenlandia, Trump annuncia dazi contro alcuni Paesi europei. Danimarca: Siamo sorpresi; Trump: i leader europei non opporranno troppa resistenza sulla Groenlandia - Macron a Trump: Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia. Poi gli propone un G7 giovedì a Parigi; Trump aumenta dazi a chi si oppone all'annessione dell'isola. Dura risposta dell'Europa.

Trump aumenta dazi a chi si oppone all'annessione dell'isola. Dura risposta dell'EuropaDomani il segretario generale della Nato, Rutte, riceverà il ministro della difesa danese, Poulsen, e la ministra degli esteri della Groenlandia ... tg.la7.it

Groenlandia, 8 Paesi europei: Rafforziamo sicurezza Artico. Dazi? Pericolosa spiraleLeggi su Sky TG24 l'articolo Groenlandia, 8 Paesi europei: 'Rafforziamo sicurezza Artico. Dazi? Pericolosa spirale' ... tg24.sky.it

Il dispiegamento dei primi contingenti NATO provenienti da diversi Paesi europei, in particolare Germania e Svezia, sotto il comando danese in Groenlandia, a difesa del quadrante geopolitico artico. Per le forze armate tedesche si tratta del primo impiego sign facebook

Nato a pezzi Sulla Groenlandia Trump insiste: “inaccettabile non controllarla” Intanto Danimarca, Germania, Norvegia, Svezia e Francia mettono l’elmetto e mandano truppe sull’isola Trump: la Nato cacci la Danimarca @viviana_mazza, @Corriere x.com