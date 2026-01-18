La Groenlandia, territorio danese, è al centro di tensioni geopolitiche legate alle minacce tariffarie di Donald Trump, che mettono a rischio l’unione della NATO. La disputa riguarda il controllo strategico della regione e le relazioni tra Stati Uniti, Danimarca e alleati europei. Questo scenario evidenzia le difficoltà di mantenere un’alleanza forte di fronte a pressioni economiche e politiche internazionali.

Oslo, 18 gen. (Adnkronos) - L'alleanza Atlantica è a rischio a causa della minaccia tariffaria del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sugli alleati della Nato che sostengono la Danimarca contro il suo obiettivo di prendere il controllo della Groenlandia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen. L'ordine geopolitico globale "così come lo conosciamo" e il "futuro" della Nato sono in gioco, ha affermato durante una visita in Norvegia, uno dei paesi presi di mira dalla minaccia di Trump. "Non ho dubbi che ci sia un forte sostegno europeo" per la Danimarca nella controversia, ha dichiarato in una conferenza stampa, aggiungendo che l'Europa è più forte "quando mostriamo collettivamente i muscoli". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Groenlandia: Danimarca, 'alleanza Nato a rischio a causa minaccia dazi di Trump'**

Dazi al 10% se l’Europa difende la Danimarca: l’ultimatum di Trump sulla Groenlandia è una minaccia seria?

Donald Trump ha annunciato l’introduzione di dazi del 10% su alcune importazioni europee a partire dal febbraio 2026, in risposta alla difesa della Groenlandia da parte di diversi paesi europei. Questa decisione rappresenta una possibile escalation nelle relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e l’Europa, sollevando interrogativi sulle conseguenze di un tale intervento e sulla posizione della Danimarca e degli altri paesi coinvolti.

Trump minaccia dazi per chi lo ostacola sulla Groenlandia. I danesi: l'isola è sotto la Nato

Gli Stati Uniti, sotto la minaccia di misure commerciali, hanno espresso fermezza riguardo alle attività in Groenlandia, un territorio sotto la protezione della NATO e di interesse strategico per diversi Paesi. La Danimarca, che esercita sovranità sull'isola, invita gli alleati europei a partecipare a esercitazioni militari nella regione, mentre una delegazione bipartisan di parlamentari statunitensi si reca in visita, sottolineando l’importanza di un’attenzione condivisa sulla sicurezza e la cooperazione internazionale in questa area.

Perché la Groenlandia è diventata una fissazione per Donald Trump

