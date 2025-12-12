Battibecco Crosetto-Travaglio | Nato alleanza solo difensiva E allora quello che ha fatto nei Balcani e in Iraq cos’è? – Video

Il dibattito tra Guido Crosetto e Marco Travaglio si focalizza sulle responsabilità della NATO e sulla sua espansione. Crosetto afferma che l'alleanza sia stata solo difensiva, mentre Travaglio critica le azioni della NATO nei Balcani e in Iraq, sostenendo che l'espansione ha provocato la Russia e danneggiato il popolo ucraino. Un confronto acceso sulla storia e le policy dell'Alleanza Atlantica.

"La Nato ha provocato la Russia per 20 anni, allargandosi a Est e violando tutti i patti. È una storia che va a detrimento del popolo ucraino, che non c'entra niente". Lo ha detto Marco Travaglio, che alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, Atreju, ha intervistato Guido Crosetto. Tra il direttore de il Fatto Quotidiano e il ministro della Difesa è nato un botta e risposta sul ruolo della Nato nel rapporto con la Russia. "Come funziona l'ingresso nella Nato?" ha domandato Crosetto, che poi ha raccontato l'adesione della Svezia, il cui via libera all'Alleanza atlantica è stato dato dopo due anni e mezzo dall'inizio della guerra in Ucraina.

