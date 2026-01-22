Napoli svolta sul mercato | offerta a Giovane

Il mercato di gennaio del Napoli ha registrato una svolta significativa con una nuova proposta rivolta a un giovane talento. Giovanni Manna, direttore sportivo del club, ha preso una decisione che potrebbe influenzare il futuro della squadra. Questa mossa rappresenta un’ulteriore fase di rinnovamento e strategia, evidenziando l’attenzione del Napoli verso lo sviluppo dei giovani e il rafforzamento della rosa.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha sorpreso tutti con la sua recente decisone. Il mercato di Gennaio della squadra partenopea ha preso una svolta completamente inaspettata. Il team di ADL, stando a quanto si legge sul giornale "Il Mattino", ha fatto un' offerta a Giovane Santana Do Nascimento. L'attaccante, meglio conosciuto come Giovane, attualmente indossa la maglia del Verona. La situazione, però, potrebbe cambiare da un momento ad un altro. La squadra di Antonio Conte non è l'unica ad essersi fatta avanti. Tra gli avversari in corsa per il brasiliano, c'è anche la Lazio. Le parole del quotidiano:" L'idea di portarlo subito a Napoli c'è, ma i limiti del mercato a saldo zero impongono il solito principio di creare lo spazio necessario a inserire un nuovo arrivo.

