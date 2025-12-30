Mercato Inter asta per il giovane Vasiljevic | c’è già la prima offerta

Sul mercato dell'Inter, si apre una possibile asta per il giovane talento Andrej Vasiljevic. Dopo le prime voci di interesse, è stata formulata già una prima offerta, segno di un mercato dinamico e di un occhio attento alle giovani promesse. La trattativa potrebbe evolversi nei prossimi giorni, con club interessati a investire su un giocatore che ha già dimostrato alcune qualità promettenti.

di Angelo Ciarletta Mercato Inter, si preannuncia un'asta scatenata per il giovane talento Andrej Vasiljevic. C'è già la prima offerta per il MTK Budapest. Il futuro della Beneamata passa per la linea verde. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal quotidiano magiaro Nemzeti Sport, i meneghini si sarebbero inseriti nella corsa per Andrej Vasiljevic, il giovanissimo attaccante classe 2010 che sta incantando con la maglia del MTK Budapest. LE ULTIME SUL MERCATO DELL'INTER Considerato una delle promesse più cristalline del panorama europeo, il baby talento è già finito nel mirino di prestigiosi club come Benfica, Lipsia e Borussia Dortmund.

