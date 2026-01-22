Napoli si prepara alla sfida contro la Juventus, con due giocatori importanti che stanno recuperando in vista della partita. Dopo il pareggio in Champions League, l’attenzione si sposta su questa sfida, che si presenta come un momento chiave della stagione. La squadra campana si avvicina all’appuntamento con rinnovata fiducia, mentre i bianconeri cercano di consolidare la loro posizione in classifica.

Archiviato l’amaro pareggio di Champions League, s’inizia a pensare alla gara contro la Juventus, mai una gara qualsiasi. Oggi la ripresa degli allenamenti in quel di Castel Volturno, e Antonio Conte dovrebbe ricevere buone notizie dall’infermeria: Frank Zambo Anguissà e Alex Meret verso il rientro. Napoli, Anguissa e Meret recuperano per la Juve? Le loro condizioni. Resiste la grande emergenza in casa Napoli, tanti anzi troppi giocatori fuori per gli azzurri fin da inizio stagione. Antonio Conte continua a dover fare la conta degli infortunati, ma proprio oggi potrebbe ricevere una piacevole notizia e per certi versi anche un pò a sorpresa visti i tempi lunghi sui diversi rientri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, novità importantissime per la Juventus: due big recuperano!

Leggi anche: Napoli-Conte, novità importantissime: succederà domani, c’è l’annuncio

Leggi anche: Infortunati Juve, quali giocatori non recuperano per la Roma. Ecco le ultimissime novità dall’infermeria verso il big match dell’Allianz Stadium

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Napoli senza pace: lesioni muscolari per Politano e Rrahmani. Quanto staranno fuori e quali partite salteranno; Porti, ora si accelera sulla riforma: Napoli apre i nuovi cantieri; Napoli: Lukaku recuperato! Nuovi tempi per Neres, Anguissa, De Bruyne, Rrahmani e Politano; Mercato Napoli, TMW: Mossa di De Laurentiis in Lega: 16 club favorevoli allo sblocco delle riserve accantonate.

Conte lo fa fuori: uno dei Big più attesi salta Inter-NapoliCresce l'attesa per la sfida scudetto tra Inter e Napoli, in programma domenica sera: ci sono importantissime novità di formazione ... calciomercato.it

Mercato Napoli, TMW: Mossa di De Laurentiis in Lega: 16 club favorevoli allo sblocco delle riserve accantonateCalciomercato Napoli, importantissime novità. Potrebbe sbloccarsi la situazione in entrata grazie a una mossa in Lega di Aurelio De Laurentiis.Nelle prossime ore è in programma un Consiglio Federale S ... msn.com

Arrivano importanti novità sul mercato del Napoli direttamente da Nicolò Schira. L’esperto di calciomercato, intervenuto sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sulle operazioni del club azzurro, deciso a rinforzare il reparto offensivo pur mantenendo la linea - facebook.com facebook

Novità Napoli, cambia il mercato Possibile svolta in FIGC, via le limitazioni e il saldo zero x.com