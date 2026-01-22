Napoli novità importantissime per la Juventus | due big recuperano!

Da spazionapoli.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli si prepara alla sfida contro la Juventus, con due giocatori importanti che stanno recuperando in vista della partita. Dopo il pareggio in Champions League, l’attenzione si sposta su questa sfida, che si presenta come un momento chiave della stagione. La squadra campana si avvicina all’appuntamento con rinnovata fiducia, mentre i bianconeri cercano di consolidare la loro posizione in classifica.

Archiviato l’amaro pareggio di Champions League, s’inizia a pensare alla gara contro la Juventus, mai una gara qualsiasi. Oggi la ripresa degli allenamenti in quel di Castel Volturno, e Antonio Conte dovrebbe ricevere buone notizie dall’infermeria: Frank Zambo Anguissà e Alex Meret verso il rientro. Napoli, Anguissa e Meret recuperano per la Juve? Le loro condizioni. Resiste la grande emergenza in casa Napoli, tanti anzi troppi giocatori fuori per gli azzurri fin da inizio stagione. Antonio Conte continua a dover fare la conta degli infortunati, ma proprio oggi potrebbe ricevere una piacevole notizia e per certi versi anche un pò a sorpresa visti i tempi lunghi sui diversi rientri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli novit224 importantissime per la juventus due big recuperano

© Spazionapoli.it - Napoli, novità importantissime per la Juventus: due big recuperano!

Leggi anche: Napoli-Conte, novità importantissime: succederà domani, c’è l’annuncio

Leggi anche: Infortunati Juve, quali giocatori non recuperano per la Roma. Ecco le ultimissime novità dall’infermeria verso il big match dell’Allianz Stadium

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Napoli senza pace: lesioni muscolari per Politano e Rrahmani. Quanto staranno fuori e quali partite salteranno; Porti, ora si accelera sulla riforma: Napoli apre i nuovi cantieri; Napoli: Lukaku recuperato! Nuovi tempi per Neres, Anguissa, De Bruyne, Rrahmani e Politano; Mercato Napoli, TMW: Mossa di De Laurentiis in Lega: 16 club favorevoli allo sblocco delle riserve accantonate.

napoli novità importantissime perConte lo fa fuori: uno dei Big più attesi salta Inter-NapoliCresce l'attesa per la sfida scudetto tra Inter e Napoli, in programma domenica sera: ci sono importantissime novità di formazione ... calciomercato.it

napoli novità importantissime perMercato Napoli, TMW: Mossa di De Laurentiis in Lega: 16 club favorevoli allo sblocco delle riserve accantonateCalciomercato Napoli, importantissime novità. Potrebbe sbloccarsi la situazione in entrata grazie a una mossa in Lega di Aurelio De Laurentiis.Nelle prossime ore è in programma un Consiglio Federale S ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.