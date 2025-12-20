Infortunati Juve, Spalletti perde Gatti e Vlahovic, mentre Damien Comolli studia rinforzi per il 2026. I profili indisponibili per la Roma. La marcia della Juventus verso il big match di questa sera, sabato 20 dicembre alle 20:45, è segnata da pesanti defezioni che costringeranno Luciano Spalletti a scelte tattiche obbligate. L’infermeria della Continassa non ha concesso sconti nell’ultima sessione di rifinitura, confermando l’indisponibilità di pedine fondamentali per lo scacchiere bianconero. Il vuoto più pesante è certamente quello lasciato da Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo, vittima di una lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore, dovrà restare lontano dai campi per un lungo periodo, con un rientro ipotizzabile solo per il mese di marzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve, quali giocatori non recuperano per la Roma. Ecco le ultimissime novità dall’infermeria verso il big match dell’Allianz Stadium

Leggi anche: Infortunati Juve: chi recupera e chi no per il Milan. Novità importanti dall’infermeria per Tudor verso il big match dello Stadium

Leggi anche: Juve Roma LIVE, l’avvicinamento al big match dell’Allianz Stadium: un’assenza dell’ultima ora! Le novità sulle scelte di Spalletti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Juventus, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Indisponibili Serie A: infortunati e squalificati per la 16ª giornata; L'esito degli esami per Alvaro Morata; Tabella indisponibili Serie A: da Anguissa a Berardi e Vlahovic, tutti gli infortunati e i tempi.

Infortuni Juventus, Gatti e Vlahovic si sono operati/ I tempi di recupero dei bianconeri (4 dicembre 2025) - Novità per gli infortuni Juventus, Vlahovic e Gatti si sono operati. ilsussidiario.net