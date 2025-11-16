Napoli-Conte novità importantissime | succederà domani c’è l’annuncio
Grosse novità sul fronte Napoli. Nella giornata di domani, 18 novembre, a Castel Volturno la squadra di Antonio Conte, in attesa del rientro di tutti i “nazionali” impegnati, inizierà a preparare il prossimo, ostico match di campionato. Alle ore 20.45 di Sabato 22 novembre, al Maradona è attesa la nuova Atalanta di Raffaele Palladino, in cerca di riscatto dopo l’esonero di Juric. Le parole di Alvino su Antonio Conte. Il giornalista di ‘Radio CRC’, Carlo Alvino ha anticipato alcune importanti news riguardo il ritrovo degli azzurri. “Rimarranno delusi quei pochi o tanti che domani si aspettano l’assenza di Conte a Castel Volturno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Altre letture consigliate
Antonio Conte, due giorni di riposo per il Napoli: rientro previsto lunedì, nessun problema e nessun ripensamento. Aggiornamento SkySport sulla gestione del gruppo e sulla programmazione settimanale. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Comment - facebook.com Vai su Facebook
Antonio #Conte ha concesso due giorni di riposo alla squadra e tornerà lunedì a #Napoli, nessun ripensamento o problematica. [ @SkySport] Vai su X
Psv-Napoli, Conte: "E' un anno complesso. Conta il bene del Napoli, non dei singoli" - C'è grande dispiacere nelle parole di Antonio Conte al termine della gara persa malamente ad Eindhoven per 6- Si legge su sport.sky.it
Napoli, Conte registra la difesa: c’è un traguardo che sfugge da agosto... - San Siro è il manifesto dell’emergenza che il Napoli vive sin dalla prima sosta, quando a uscire dai giochi per un infortunio rimediato con il Kosovo fu Rrahmani. corrieredellosport.it scrive
Napoli, Conte non cambia e rilancia Neres accanto a Hojlund - Perché in fondo uno come Antonio Conte vorrebbe vincere sempre, anche a carta con la figlia, come raccontato da ... Riporta gazzetta.it