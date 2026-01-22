Vomero | colonnine per auto elettriche allacciate abusivamente Carabinieri denunciano i titolari di un garage

A Napoli, i Carabinieri hanno scoperto un garage con allacci abusivi alla rete elettrica e colonnine di ricarica non autorizzate per veicoli elettrici nel quartiere Vomero. Tre persone sono state denunciate, l’attività sospesa e sono state applicate sanzioni. L’intervento evidenzia l'importanza di rispettare le normative sulla distribuzione dell’energia e sulla gestione delle infrastrutture di ricarica.

A Napoli scoperto un garage con allaccio abusivo alla rete elettrica e colonnine di ricarica non autorizzate: tre titolari denunciati, sospesa l’attività e sanzioni per 1.770 euro. Un garage in piazza degli artisti con un allaccio abusivo alla rete elettrica. La scoperta è dei Carabinieri della stazione Vomero. Durane un’ispezione nei locali dell’autorimessa, i militari, col supporto della polizia locale, hanno rilevato che l’energia che illuminava il garage era prelevata direttamente dalla rete pubblica, senza un contatore che rilevasse i consumi. Agganciate abusivamente anche le colonnine di ricarica per auto elettriche, servizio per il quale i clienti pagavano una quota aggiuntiva. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Vomero: colonnine per auto elettriche allacciate abusivamente, Carabinieri denunciano i titolari di un garage Leggi anche: Auto elettriche, a Frosinone poche le colonnine di ricarica pubbliche Leggi anche: Soccavo: Panifici “illuminati” abusivamente. 2 titolari denunciati dai Carabinieri, oltre 3 tonnellate di prodotti sequestrati Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. ¿Cuánto cuesta poner un cargador de auto eléctrico en tu casa #autos Argomenti discussi: Stalking all’ex moglie: scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico - Punto!; Arrestato a Napoli spacciatore con 3,3 kg di marijuana: operava tramite social - Punto!; Torre Annunziata, 80° anniversario dello scoppio dei carri. Cuccurullo: Ferita ancora aperta nel centro antico - Punto!; Giugliano in Campania: Droga nelle mani di pusher insospettabili. Carabinieri arrestano 41enne incensurato - Punto!. Vomero, nuovo mega-parcheggio di 4 piani interrati in via Kerbaker: 64 box auto. Ma è protestaUn nuovo parcheggio da 4 piani interrati da realizzare al Vomero in via Kerbaker, in corrispondenza di piazzetta Durante, dove si trova l'ingresso del cinema Plaza. All'interno, il garage dovrebbe ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.