Paura alle luci dell’alba un boato e poi le fiamme vicino all’ex pasticceria

Da lanazione.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima mattinata di oggi a Montecatini Terme si è verificato un incendio vicino all’ex pasticceria, accompagnato da un forte boato. Le fiamme sono divampate poco dopo un rumore improvviso, che ha ricordato l’esplosione di un piccolo ordigno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e accertare le cause dell’incidente.

Montecatini Terme, 8 gennaio 2026 – Le fiamme sono scoppiate all’alba dopo un forte rumore simile all’ esplosione di un piccolo ordigno. L’impatto è stato così potente da causare anche la rottura di alcune finestre, con i vetri ridotti in minuscoli frantumi. Un condominio di via Mazzini, all’angolo con via Cavour, si è svegliato con la paura addosso, ieri mattina, a causa dell’incendio scoppiato intorno alle 5 nel locale al pianterreno situato nella prima strada, subito prima del vialetto interno che porta alla ex pasticceria Evangelisti, una attività che per tanti anni è stata attiva nella zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

paura alle luci dell8217alba un boato e poi le fiamme vicino all8217ex pasticceria

© Lanazione.it - Paura alle luci dell’alba, un boato e poi le fiamme vicino all’ex pasticceria

Leggi anche: Camucia, forte boato e poi le fiamme: paura per un incendio in una ditta di elettronica

Leggi anche: Paura sul volo Cagliari-Milano, prima il boato poi le fiamme dal motore

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.