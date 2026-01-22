Musetti Tartarini assente agli Australian Open | allenatore salta match con Sonego per lutto

Lorenzo Musetti affronta oggi Sonego nel secondo turno degli Australian Open 2026, ma senza il suo allenatore al seguito. Tartarini è assente a causa di un lutto familiare, che ha portato a questa decisione. La partita si svolge nel contesto di un torneo importante, in cui l’assenza dello staff tecnico rappresenta un elemento di particolare rilievo.

(Adnkronos) – Assenza pesante nell'angolo di Lorenzo Musetti. Oggi, giovedì 22 gennaio, il tennista toscano sfida Lorenzo Sonego nel derby azzurro del secondo turno degli Australian Open 2026, ma senza il suo allenatore. Simone Tartarini non è infatti alla Margaret Court Arena a causa di un lutto subito nella giornata di ieri. Tartarini è infatti tornato in Italia a causa della morte della madre, e per questo non è presente allo stadio per seguire la sfida tra Musetti e Sonego. Svelato quindi il mistero dell'assenza dello storico coach del numero cinque del mondo, che segue Musetti fin da giovanissimo e lo ha portato in top 5 grazie alla finale raggiunta nel torneo di Hong Kong con cui ha aperto la nuova stagione, poi persa contro Bublik.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

LIVE Australian Open: Musetti passa, sarà derby con Sonego. Darderi vince un match drammatico. Sinner alle 9Questa terza giornata degli Australian Open vede in campo sei tennisti italiani nel singolare.

Dal possibile derby con l’amico Sonego a un terzo turno già ostico: il cammino di Musetti agli Australian OpenLorenzo Musetti si prepara agli Australian Open con un percorso difficile, passando dal possibile derby con Sonego a un terzo turno impegnativo.

