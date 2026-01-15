Lorenzo Musetti si prepara agli Australian Open con un percorso difficile, passando dal possibile derby con Sonego a un terzo turno impegnativo. Dopo aver raggiunto la top 5 mondiale, il tennista italiano affronta l’edizione 2024 del torneo con grande entusiasmo e determinazione, rappresentando un elemento chiave del movimento azzurro nel circuito internazionale.

Non solo Jannik Sinner. L’Italia aspira a essere protagonista agli Australian Open anche con Lorenzo Musetti, che la scorsa settimana ha raggiunto una storica top 5 e comincerà gli Australian Open da numero tre al mondo nella classifica live. Musetti – che negli scorsi giorni si è ritirato per un problema all’anca nell’esibizione contro Alexander Zverev – sta recuperando dai vari acciacchi delle ultime settimane, a partire dal problema al braccio accusato a Hong Kong. Al primo turno affronterà Raphael Collignon, tennista belga contro cui Musetti partirà favoritissimo. Ma dal terzo turno inizieranno già le sfide difficili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal possibile derby con l’amico Sonego a un terzo turno già ostico: il cammino di Musetti agli Australian Open

