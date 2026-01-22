MuseoCity compie 10 anni Opere d’arte in fuga invaderanno le strade

MuseoCity celebra il suo decimo anniversario con un’edizione speciale dedicata all’arte e allo sport. Opere d’arte “in fuga” invaderanno le strade, creando un collegamento tra cultura e movimento. Questa iniziativa, pensata in occasione delle Olimpiadi, sottolinea il valore del coraggio e della determinazione in entrambe le discipline, offrendo un’esperienza multisensoriale e coinvolgente per il pubblico.

Edizione speciale quella di MuseoCity che celebrando il coraggio e la determinazione che accomunano arte e sport, si inserisce perfettamente nel palinsesto culturale per le Olimpiadi. Decima edizione dal 6 febbraio al 15 marzo con tante novità: 154 partecipanti di cui 40 new entry e una sezione speciale (per il terzo anno) che animerà le strade di Milano. Oltre venti gallerie e negozi esporranno nelle proprie vetrine e spazi opere, oggetti d’arte e documenti provenienti da più di trenta musei e archivi, trasformando la città in un museo diffuso. È il caso del progetto del Flagship Store di Moroso che apre il proprio spazio a tre istituzioni della rete Archivi del Contemporaneo, dando vita ad un inedito dialogo tra design, arte e memoria, grazie alle opere di Enrico Baj, Lucio Fontana e Giancarlo Sangregorio, che diventano anche occasione di incontro e racconto contemporaneo con un ciclo di tre conversazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

