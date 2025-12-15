Faccetta nera dalle casse della pista di pattinaggio davanti al municipio | polemica a Campobasso La sindaca | Comune ignaro

A Campobasso, la musica di “Faccetta nera” è stata riprodotta sulla pista di pattinaggio davanti al municipio, scatenando polemiche. La sindaca ha dichiarato che il Comune era ignaro dell'evento, sollevando interrogativi sulla scelta musicale e sulle implicazioni storiche di questa canzone simbolo del regime fascista.

Pattinare sulle note di Faccetta nera, forse la canzone più simbolica del regime fascista. È successo a Campobasso sulla pista di pattinaggio allestita davanti al Municipio. Faceva parte di una playlist di YouTube ha detto il gestore dell’impianto, ma il fatto ha destato scalpore in città. A denunciare pubblicamente l’episodio, il segretario del circolo Sinistra Italiana di Campobasso, Matteo Fallica. Dopo le proteste dei genitori dei bambini che pattinavano, un amministratore comunale si è immediatamente attivato e il gestore della pista ha successivamente chiesto scusa, parlando di una playlist non controllata. Ilfattoquotidiano.it

