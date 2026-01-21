Filippo Santori, speaker e DJ originario di Pesaro, è deceduto a Bali all’età di 42 anni. Le prime ricostruzioni indicano che la causa del decesso sarebbe stata una polmonite. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale e tra i suoi amici, che lo ricordano come una figura stimata nel settore musicale e radiofonico.

Pesaro, 21 gennaio 2026 – E' morto a Bali, a 42 anni, il pesarese Filippo Santori. Secondo quanto emerge dalle prime informazioni, sarebbe stata una polmonite a causare il decesso. La notizia si è diffusa nella tarda serata di ieri. Tecnico del suono, speaker e dj, Santori era molto conosciuto in città e da novembre era in Indonesia, da dove aveva dato notizie di sé tramite i social e rimanendo in contatto con gli amici pesaresi. Contatti che si erano interrotti negli ultimi giorni, ma nessuno avrebbe potuto immaginare una tragedia del genere. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Filippo Santori morto a Bali, lo speaker e dj pesarese aveva 42 anni

