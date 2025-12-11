Multe ai Tir sulla nazionale 18 verbali della polizia municipale
Per contrastare il transito dei Tir sulla ex statale 18, nonostante il divieto di percorrenza del viadotto Gatto in direzione Vietri sul Mare, la Polizia Municipale di Cava de' Tirreni ha emesso 18 verbali. Un intervento volto a garantire maggiore sicurezza e rispetto delle normative lungo questa arteria stradale.
Per contrastare il transito dei Tir sulla ex statale 18,nonostante il divieto di percorrenza del viadotto Gatto direzione Vietri sul Mare, disatteso e incontrollato, il Comando della Polizia Locale di Cava de' Tirreni, con il Consigliere delegato alla Polizia municipale Germano Baldi, ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
CAVA DE' TIRRENI:MULTE AI TIR SULLA NAZIONALE Per contrastare il transito dei Tir sulla ex statale 18,nonostante il divieto di percorrenza del viadotto Gatto direzione Vietri sul Mare, completamente disatteso e incontrollato, il Comando della Polizia Local - facebook.com Vai su Facebook