Salerno quasi 8 milioni di euro di multe nel 2025 | 65mila verbali in un anno

Nel 2025, Salerno ha accumulato quasi otto milioni di euro in multe per infrazioni stradali, con oltre 65.000 verbali notificati nel corso dell’anno. Questi dati riflettono un aumento delle infrazioni e delle sanzioni, evidenziando l’importanza di rispettare le norme del codice della strada per garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Nel 2025 il capoluogo salernitano ha registrato numeri molto alti sul fronte delle infrazioni stradali, con un “conto” complessivo che sfiora gli 8 milioni di euro in sanzioni. La cifra totale degli incassi legati alle violazioni del Codice della Strada è pari a 7.960.892,71 euro, un dato che risulta nettamente superiore a quello di qualsiasi altro Comune della provincia. Tradotto in termini pro capite, l’importo corrisponderebbe a una media di circa 62 euro a cittadino nell’arco dell’anno. Un valore che restituisce l’immagine di una città in cui la pressione del traffico resta elevata in modo costante, con criticità legate a flussi veicolari intensi e abitudini di guida poco attente. 🔗 Leggi su Zon.it

