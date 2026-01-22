Movida area pedonale ridotta Il comitato appena nato sbotta | Il Comune doveva avvisarci

Nella giornata di ieri è stato ufficialmente costituito il nuovo comitato degli esercenti di via Gallucci e zone limitrofe. La creazione di questa associazione nasce dalla necessità di rappresentare le esigenze degli operatori locali, soprattutto in relazione alle recenti modifiche alla mobilità e all'area pedonale. Il comitato ha espresso la propria insoddisfazione, sottolineando l’assenza di un preventivo avviso da parte del Comune sulle variazioni in corso.

È stato costituito ufficialmente ieri pomeriggio il comitato degli esercenti di via Gallucci (e zone limitrofe). Al momento sono 12 i promotori che hanno firmato l’atto costitutivo, per un totale di dieci locali ed è aperto ad eventuali nuovi soci che, ovviamente, saranno vagliati da quelli già membri del comitato che fa sapere: chi non rispetta le regole è escluso. Il comitato nasce dalla volontà degli stessi esercenti di avere una rappresentanza anche politica nel dialogo con l’Amministrazione. "Nasce per agevolare la rappresentazione di istanze comuni a tutti i gestori di via Gallucci", sottolineano gli avvocati Francesco Cavazzuti e Andrea De Rienzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

