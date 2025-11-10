Non è stata la stagione che avrebbe sperato Jorge Martin in Aprilia. Il campione del mondo di MotoGP 2024 è fermo dalla Sprint del GP di Giappone, dopo l’ incidente nel quale è stato coinvolto anche il compagno di squadra, Marco Bezzecchi. Martin aveva riportato in quell’occasione una frattura scomposta della clavicola, operata poi a fine settembre. Un’annata “maledetta” iniziata con la brutta caduta nei test. Da qui, il ritorno in Qatar e un altro incidente che lo ha costretto a saltare altri sette GP. Per ultimo, l’errore nella gara giapponese e il nuovo infortunio. Un 2025 in cui sono stati ben quattordici i GP saltati dallo spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin a Valencia: l’idoneità fisica del pilota dell’Aprilia sarà valutata