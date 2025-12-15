Ucraina oggi nuovo vertice a Berlino Witkoff | Molti progressi con Zelensky

Oggi si svolge un nuovo vertice a Berlino tra rappresentanti internazionali e Ucraina, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e trovare soluzioni per porre fine al conflitto. Witkoff sottolinea i progressi raggiunti con Zelensky, evidenziando l'importanza di collaborazioni e accordi per stabilizzare la regione e favorire una risoluzione duratura.

(Adnkronos) – Passi avanti tra Stati Uniti e Ucraina nel dialogo sul piano per porre fine alla guerra. A Berlino, il primo round dei colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'inviato del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, va in archivio con un bilancio positivo: "Molti progressi sono stati fatti e ci incontreremo di . Periodicodaily.com Vertice Ucraina, Trump: In due minuti sarà chiaro se è possibile un accordo con Putin Ucraina, oggi nuovo vertice a Berlino. Witkoff: "Molti progressi con Zelensky" - L'incontro andato in scena domenica "è durato oltre cinque ore", spiega Witkoff, aggiungendo che ci sono state "discussioni approfondite sul piano in 20 punti per la pace, l'agenda economia e molto di ... adnkronos.com

