Morte di Danilo Molducci la Corte d’Appello conferma | non fu omicidio

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato l’assoluzione di Stefano Molducci e di Elena Vasi Susma nell’ambito del caso riguardante la morte di Danilo Molducci. La decisione esclude l’ipotesi di omicidio, chiarendo la posizione dei soggetti coinvolti. La sentenza rappresenta un importante approfondimento giudiziario, che mette fine a un procedimento iniziato con l’accusa di un reato grave, confermando l’assenza di responsabilità penale per le persone coinvolte.

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato oggi l’assoluzione di Stefano Molducci, 43enne ex segretario del Partito Democratico di Castrocaro Terme (difeso dall'avvocata Claudia Battaglia), e della badante del padre Elena Vasi Susma (difesa dall'avvocato Antonio Giacomini) dall’accusa di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: La Corte d'Assise d'appello conferma due ergastoli per l'omicidio di Bruno Ielo

Leggi anche: 'Ndrangheta, la Corte d'Assise d'appello conferma due ergastoli per l'omicidio di Bruno Ielo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ravenna, la morte del dottor Molducci e le ricette falsificate per psicofarmaci: Non fu un falso innocuoNon può essere considerato un falso innocuo quello delle ricette mediche contraffatte per acquistare farmaci, anche psicotropi. Lo scrive il ... corriereromagna.it

'Medico avvelenato', assolti il figlio e la colf a RavennaLa Corte di Assise di Ravenna, presieduta dal giudice Cecilia Calandra, ha assolto entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste nel processo sulla morte di Danilo Molducci, medico di Campiano, ... quotidiano.net

Appassionati di calcio balilla in lutto per la scomparsa di Danilo Mancini. Ex agente della Polizia di Stato, è morto ieri a 60 anni #LAquila #Cronaca - facebook.com facebook