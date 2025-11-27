' Ndrangheta la Corte d' Assise d' appello conferma due ergastoli per l' omicidio di Bruno Ielo

La Corte d'Assise d'appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna all'ergastolo, con isolamento diurno per dieci mesi, a carico di Francesco Polimeni, ritenuto elemento di spicco della cosca 'ndranghetista Tegano di Reggio Calabria, e di Francesco Mario Dattilo, per essere stati. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

