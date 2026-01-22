Morbillo | 529 casi segnalati nel 2025 l’identikit dei contagiati

Nel 2025 sono stati registrati 529 casi di morbillo in Italia, con il 14% di contagi provenienti dall’estero. Lo comunica l’Istituto superiore di sanità, evidenziando l’importanza di monitorare e prevenire questa malattia infettiva. Un’analisi dettagliata dei contagi permette di comprendere meglio il quadro epidemiologico e di adottare strategie efficaci per la tutela della salute pubblica.

