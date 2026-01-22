Morbillo | 529 casi segnalati nel 2025 l’identikit dei contagiati
Nel 2025 sono stati registrati 529 casi di morbillo in Italia, con il 14% di contagi provenienti dall’estero. Lo comunica l’Istituto superiore di sanità, evidenziando l’importanza di monitorare e prevenire questa malattia infettiva. Un’analisi dettagliata dei contagi permette di comprendere meglio il quadro epidemiologico e di adottare strategie efficaci per la tutela della salute pubblica.
Sono stati 529 i casi di morbillo segnalati in Italia nel 2025, il 14% importati. Lo rende noto l’ Istituto superiore di sanità. Dall’ultimo bollettino periodico Morbillo & Rosolia news emerge che l’88% delle segnalazioni riguarda pazienti non vaccinati. Inoltre, in circa un terzo dei casi si è verificata almeno una complicanza. I dati . Il 64,7% dei casi è stato segnalato da sole cinque Regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e Sicilia. L’incidenza più elevata si registra in Calabria, con 46,4 contagi per milione di abitanti, seguita dalle Marche (15,5 per milione di abitanti), dal Lazio (13,3), dalla provincia autonoma di Bolzano (13) e dalla Sicilia (12,8). 🔗 Leggi su Lapresse.it
