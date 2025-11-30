Morbillo è allarme globale | casi in aumento del 47% in Europa e 11 milioni di contagi nel 2024
Nonostante un calo dell’88% dei decessi in vent’anni e quasi 59 milioni di vite salvate dal vaccino, il morbillo è tornato a diffondersi con forza. Tra il 2000 ed il 2024 i decessi per morbillo nel mondo sono calati dell’88%. Il vaccino, stando ai dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, avrebbe salvato quasi 59 milioni di vite. Nonostante questo, però, si stima che lo scorso anno siano morte a causa del morbillo circa 95mila persone. Per lo più bambini di età inferiore ai 5 anni. – Notizie.com Una recrudescenza improvvisa della malattia, che avrebbe infettato 11 milioni di persone nel 2024, quasi 800mila in più rispetto ai livelli pre-pandemici del 2019. 🔗 Leggi su Notizie.com
