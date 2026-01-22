A Montemurlo sono iniziati i lavori per il tratto locale della Ciclovia del Sole, un progetto europeo di mobilità sostenibile che collega Capo Nord a Malta. L’intervento si inserisce nell’obiettivo di promuovere alternative ecologiche al trasporto tradizionale, migliorando la rete ciclabile della zona e favorendo uno sviluppo più sostenibile e collegato.

Montemurlo (Prato), 21 gennaio 2026 – Sono partiti i lavori di realizzazione del tratto montemurlese della Ciclovia del Sole, il grande progetto di mobilità sostenibile europea che metterà in collegamento Capo Nord con Malta. Il cantiere è arrivato da qualche giorno in via Deledda a Montemurlo, dove il percorso della pista ciclopedonale passa attraverso il Parco della Pace.«Questo è un’importante infrastruttura, finanziata in parte anche da fondi Pnrr, che inserisce il nostro Comune in un percorso di mobilità lenta e sostenibile che attraversa tutta la Penisola- dice l’assessore al Pnrr, Alberto Vignoli- Una bella opportunità per migliorare e implementare la rete di piste ciclopedonali del nostro Comune e collegare, attraverso un percorso sicuro, la zona di Fornacelle, a confine con il Comune di Montale, con Bagnolo fino al Comune di Prato, dove il percorso si innesta nella rete di ciclabili già presenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montemurlo, partiti i lavori del tratto della Ciclovia del Sole nel parco della Pace

