Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato invitato a partecipare al 'Board of Peace' per Gaza, un organismo incaricato di supervisionare la gestione temporanea della regione. Questa proposta mira a favorire un processo di stabilizzazione e pace nella zona, coinvolgendo diverse parti interessate. La decisione rappresenta un passo importante nel tentativo di trovare soluzioni durature per la regione.

Washington, 17 gen. (Adnkronos) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato invitato nella notte a far parte del 'Board of Peace' per Gaza, che dovrebbe supervisionare la governance temporanea di Gaza. Lo ha riferito ad Haaretz una fonte diplomatica, secondo cui i leader di tutti gli stati mediatori (Egitto, Qatar e Turchia) sono stati invitati a far parte del consiglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mo: Erdogan invitato a far parte del 'Board of Peace' per Gaza

