MIRACOLO ISLAMICO Da ospizio a moschea è un attimo | spariscono i sigilli

Recentemente è stato segnalato il ritiro dei sigilli dal cantiere di una nuova moschea a Roma, che si prevede diventerà la seconda più grande della città. In passato, l’area era un ospizio, ma ora si sta procedendo con i lavori di ristrutturazione. La struttura potrà accogliere circa mille fedeli, segnando un passo importante nel progetto di ampliamento degli spazi di culto islamici nella capitale.

Dieci giorni fa avevamo dato la notizia della ripartenza del cantiere di quella che dovrebbe diventare la seconda più grande moschea di Roma, capace di ospitare mille persone. I lavori riguardavano la parte del palazzo non sequestrata, ovvero i piani più alti dell'immobile in piazza delle Camelie, a Centocelle. L'altro ieri, però, la polizia di Roma Capitale ha tolto i sigilli anche ai livelli più bassi, sequestrati il 31 luglio scorso. Una prima vittoria per l'imam Mohamed Ben Mohamed, che attualmente guida il centro islamico Al Huda in via dei Frassini, nello stesso quartiere. Poco dopo Natale aveva promesso ai fedeli che non si sarebbe fermato: «Allah ha ordinato di innalzare le sue case sulla Terra affinché venisse adorato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - MIRACOLO ISLAMICO. Da ospizio a moschea è un attimo: spariscono i sigilli Centocelle, rimossi i sigilli dalla futura moschea. Il municipio: "Vigileremo sui lavori"Sono stati rimossi i sigilli dalla futura moschea di Centocelle, in piazza delle Camelie. Tolti i sigilli alla moschea. E spunta il referente romano della maxi rete di HannounÈ stato dissequestrato il nuovo progetto della moschea a Centocelle, gestita dall'Associazione Culturale Islamica in Italia, con il coinvolgimento del centro Al Huda. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Il miracolo della spirale: Il Ratto delle Sabine Ci sono opere che nascono per raccontare una storia, e opere che nascono per sfidare l'impossibile. Il Ratto delle Sabine di Giambologna (Jean de Boulogne) appartiene alla seconda categoria. Situata s facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.