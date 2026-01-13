Il Minnesota ha annunciato un’azione legale contro il governo federale degli Stati Uniti, con l’obiettivo di eliminare la presenza degli agenti dell’ICE nello Stato. Il procuratore generale Keith Ellison ha dichiarato che questa iniziativa mira a tutelare i diritti e l’autonomia del Minnesota in materia di immigrazione, evidenziando le divergenze tra le politiche statali e federali su questa questione.

Il procuratore generale del Minnesota, Keith Ellison, ha annunciato che intenterà una causa contro il governo federale, con l’obiettivo di rimuovere tutti gli agenti dell’ ICE dallo Stato. «Questa è essenzialmente un’invasione federale delle Twin Cities, e deve cessare», ha dichiarato durante una conferenza stampa. «Questa ondata di violenza ci ha resi meno sicuri». La causa contro il Dipartimento per la Sicurezza Interna arriva dopo che Jonathan Ross, un agente dell’ICE, ha sparato alla trentasettenne Renee Nicole Good, mentre quest’ultima era al volante della sua auto, uccidendola. L’omicidio, avvenuto pochi giorni fa, ha scatenato grandi proteste e polemiche in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il Minnesota fa causa al governo statunitense per porre fine alla presenza di agenti dell’ICE nello Stato

