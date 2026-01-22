Minneapolis Vance sostiene agenti ICE

Il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, si recherà a Minneapolis, nel Minnesota, dove si registrano crescenti tensioni tra gli agenti dell’Ice e la comunità locale. La visita arriva in un contesto di controversie sugli arresti di immigrati illegali, considerati da alcuni cittadini come arbitrari. La presenza del vicepresidente intende affrontare le questioni di sicurezza e politiche migratorie che dividono la città.

1.20 Il vicepresidente Usa, Vance, nelle prossime ore sarà a Minneapolis, la città del Minnesota al centro di tensioni tra gli agenti dell'Ice a caccia di immigrati illegali e i cittadini, sempre più irritati per gli arresti giudicati arbitrari. Vance incontrerà le autorità locali e gli agenti dell'Ice per "rinnovare la fiducia della Casa Bianca nel loro operato". Un messaggio che arriva dopo le proteste dei cittadini per l'uccisione di una donna di 37 anni da parte di un agente dell'Ice.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Minneapolis, agenti dell'Ice uccidono donna a Minneapolis un blitz anti-migrantiA Minneapolis, durante un'operazione dell'Ice mirata a controlli migratori, si è verificato un episodio che ha portato alla morte di una donna di 37 anni.

Minneapolis, donna uccisa da agente Ice: JD Vance lo difende. Proteste in varie cittàIn seguito all’uccisione di Renee Nicole Good da parte di un agente ICE a Minneapolis, il vicepresidente JD Vance ha assunto un ruolo di rilievo nel rispondere alle critiche e alle proteste diffuse in diverse città.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Minneapolis on Edge After ICE Shooting — Walz Wants Federal Agents Out

Argomenti discussi: Ancora proteste a Minneapolis, in una contromanifestazione anche uno dei graziati di a Capitol Hill - La ricostruzione dei vigili del fuoco; Renee Good fu giustiziata sommariamente, sostiene l’editorialista del New York Instances, omettendo i dettagli chiave.

Vance rilancia su Venezuela e Iran, su Minneapolis: AutodifesaWashington DC, 9 gen. (askanews) - Il vicepresidente degli Stati Uniti d'America J.D. Vance sostiene che la donna al volante, colpita a morte da ... notizie.tiscali.it

Renee Nicole Good uccisa a Minneapolis dall'agente dell'Ice, per Vance tragedia colpa della vittimaSparatoria a Minneapolis: Vance difende agente ICE per legittima difesa nell’uccisione di Renee Nicole Good, mentre crescono protesta e dibattito ... virgilio.it

Dopo che il vicepresidente J.D. Vance ha dichiarato che l'agente dell'ICE che ha sparato mortalmente a Renee Good a Minneapolis la scorsa settimana era protetto da "immunità assoluta" in quanto dipendente governativa, Trump non ha spiegato il termine ai - facebook.com facebook

L'omicidio di Renee Nicole Good a Minneapolis da parte della polizia anti-immigrazione di Trump, segna inequivocabilmente il declino della democrazia statunitense. L'assoluzione preventiva di Trump e l'immunità proposta dal vicepresidente Vance per l'age x.com