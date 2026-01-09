In seguito all’uccisione di Renee Nicole Good da parte di un agente ICE a Minneapolis, il vicepresidente JD Vance ha assunto un ruolo di rilievo nel rispondere alle critiche e alle proteste diffuse in diverse città. La vicenda ha suscitato un dibattito pubblico sulla sicurezza e le politiche migratorie, evidenziando le tensioni tra istituzioni e comunità. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di confronti sul trattamento delle persone e sulla responsabilità delle forze dell’ordine.

L’Amministrazione Trump ha affidato al vicepresidente JD Vance il compito di lanciare la controffensiva, dopo l’ondata di critiche e proteste che ha fatto seguito all’ uccisione a Minneapolis della 37enne Renee Nicole Good da parte di un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice). Un incidente che rischia di far diventare la città, già teatro nel 2020 dell’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia bianco, l’epicentro di un più vasto movimento di protesta a livello nazionale. L’Amministrazione Trump difende l’Ice. “Il presidente Donald Trump e la sua Amministrazione sono completamente al fianco degli eroici uomini e donne del’Ice “, ha detto al portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, introducendo nella ‘briefing room’, gremita di giornalisti, Vance. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, donna uccisa da agente Ice: JD Vance lo difende. Proteste in varie città

