Mille messaggi in una notte abbracci e allusioni | manager perde il posto per molestie sul lavoro

Un manager di un'azienda italiana ha perso il suo incarico dopo essere stato accusato di molestie sul lavoro. La vicenda riguarda un ingegnere con ruoli di responsabilità e una collega più giovane, assunta con contratto a termine. Ciò che iniziò come una relazione professionale si è evoluto in un procedimento giudiziario, evidenziando le conseguenze di comportamenti inappropriati sul contesto lavorativo.

Un ingegnere con incarichi di responsabilità e una collega più giovane, assunta con contratto a termine, una relazione professionale che, anziché restare tale, si è trasformata in un caso giudiziario. È accaduto all’aeroporto Canova di Treviso, dove i comportamenti insistenti di un manager nei confronti di una sottoposta hanno portato al licenziamento per giusta causa, ora confermato dal giudice del lavoro. Dall’ufficio al tribunale. I fatti si collocano tra la fine del 2023 e la primavera del 2024. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe messo in atto una serie di attenzioni non richieste nei confronti della collega, richieste di incontri fuori dall’orario di lavoro, abbracci indesiderati, commenti sull’abbigliamento e messaggi dal contenuto sempre più esplicito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Avances, abbracci e messaggi alla collega (fino a mille a notte): ingegnere licenziato per giusta causaUn ingegnere è stato licenziato per giusta causa a seguito di comportamenti inappropriati sul posto di lavoro, tra cui avances, abbracci non richiesti e messaggi numerosi alla collega.

