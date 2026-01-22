Avances abbracci e messaggi alla collega fino a mille a notte | ingegnere licenziato per giusta causa

Un ingegnere è stato licenziato per giusta causa a seguito di comportamenti inappropriati sul posto di lavoro, tra cui avances, abbracci non richiesti e messaggi numerosi alla collega. Si tratta di comportamenti che hanno superato i limiti professionali, includendo anche richieste di contatti fisici e inviti a indossare abiti specifici. La vicenda evidenzia l’importanza di mantenere un ambiente lavorativo rispettoso e privo di atteggiamenti molesti.

Contatti fisici non richiesti, inviti a indossare minigonne e poi i messaggi, anche mille in una notte. È il quadro di molestie sul lavoro ricostruito dal giudice che ha confermato il licenziamento per giusta causa di un ingegnere della Aertre Spa, società controllata dal gruppo Save.

