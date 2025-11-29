Molestie sul posto di lavoro l’idea di un Qr Code per denunciarle

LegaCoop, Commissione Pari Opportunità e Regione Liguria lanciano Spazio sicuro: “La maggior parte sceglie il silenzio, vogliamo agevolare le segnalazioni”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

