Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, condivide le sue impressioni sulla stagione e il ruolo che ricopre in squadra. In un’intervista, sottolinea la determinazione a raggiungere obiettivi ambiziosi e il senso di collaborazione con i compagni. Con un atteggiamento serio e senza eccessi, Milinkovic-Savic si presenta come un elemento affidabile, pronto a contribuire con impegno e dedizione alla crescita del club.

"> Vanja Milinkovic-Savic si racconta senza filtri. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il portiere del Napoli ha ripercorso il suo percorso personale e professionale, soffermandosi sul calcio italiano, sulle ambizioni in azzurro con Antonio Conte e sulla sua idea moderna del ruolo. «Se vuoi diventare un portiere di alto livello devi controllare tutto – spiega Milinkovic-Savic a DAZN –. Nel calcio di oggi devi giocare 10-15 metri fuori dall’area, essere sempre dentro la partita e leggere ogni situazione. A volte mi sento quasi un difensore centrale aggiunto». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Milinkovic-Savic: «A Napoli per vincere. Mi sento un difensore aggiunto»

Leggi anche: Politano e Milinkovic-Savic: “Napoli-Como 0-0, punto utile”

Leggi anche: Napoli-Como 0-0, Milinkovic Savic para un rigore a Morata

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Guardate che PARATA di Milinkovic-Savic Super intervento su Lobotka

Argomenti discussi: Focus Napoli – Sassuolo. Lobotka e Milinkovic Savic per una vittoria di sofferenza. Ma è il bollettino medico a far paura a Conte; Il Napoli pareggia a Copenaghen, le PAGELLE del match; Copenaghen-Napoli 1-1, le pagelle: McTominay (7) non basta, disastro Buongiorno (4,5), Milinkovic-Savic (7); Copenaghen-Napoli, Milinkovi?-Savi? para il rigore: Larsson segna sulla ribattuta.

Napoli, Milinkovic: Dicono che sono matto, se mi tiri in faccia sono felice perché ho paratoIntervenuto al microfono di Dazn, Vanja Milinkovic-Savic ha raccontato il suo percorso, il rapporto con il calcio italiano e le ambizioni con il Napoli. tuttomercatoweb.com

Napoli, Milinkovic-Savic rivela: A mio fratello Sergej manca l'Italia...Lunga intervista per il portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic, che si è raccontato ai microfoni di Dazn. Tra i tanti temi toccati, relativi alla sua carriera e alla sua stagione ... lalaziosiamonoi.it

#SSCNapoli- Milinkovic-Savic, portiere In realtà sono nato per segnare. Portiere del Napoli a Dazn "Col tiro che ho giocavo centravanti" #SportNews #CalcioNapoli #MilinkovicSavic #Portiere #Dazn #Centravanti #NanoTV - facebook.com facebook

Non vorremmo essere in porta contro Vanja Milinkovic-Savic MySkills, ora su #DAZN @easportsfcit x.com